Лосево - всё!

Знаете, этот год может стать для многих водителей священным, так как известный геморрой под названием «объезд поселка Лосево» может совсем скоро исчезнуть

Как сообщает воронежский филиал компании Автодор, строительство обхода проблемного участка идет опережающими темпами. Согласно контракту, срок его ввода — конец 2020 года. Но дорожники могут закончить основные работы уже в этом году.

«Если сравнивать этот обход с другими объектами, то он один из самых сложных. Проходит по неоднородному рельефу, по меловым горам. Выемки и насыпи — высотой до 30 метров. Тем не менее, работы идут в ускоренном темпе»- заявила замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор», Светлана Ширяева. Стоит напомнить, что участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон». В летний сезон, когда наблюдается взрывной рост трафика, в этом месте автомобилисты могут простаивать в пробке по несколько часов.