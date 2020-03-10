Лукашенко стал автомобильным пророком

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за популяризацию электромобилей. По его словам, для республики они уже стали насущной необходимостью

«Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня», — отметил глава государства. «Страны, такие, как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам сам бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции. Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам», — цитирует президента агентство «БелТА».

Между тем, в национальной академии наук Беларуси уже несколько лет ведутся разработки электромобилей. В перспективе планируется выпуск пяти моделей, в том числе минивэна, седана, коммунальных машин и электробусов. Экспериментальные электродвигатели для легковых автомобилей по разработкам ученых изготовил крупнейший в СНГ производитель лифтов ОАО «Могилевлифтмаш».