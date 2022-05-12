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12 май 2022

"Лукойл" выкупит инфраструктуру Shell

"Лукойл" выкупит инфраструктуру Shell

После заявлений британской нефтяной компании об уходе с российского рынка возникли вопросы о будущем существующих в России заводах и заправочных станций Shell. Сегодня стало известно, что все активы перейдут под контроль крупного российского игрока

Пресс-служба "Лукойла" официально объявила о покупке российских активов Shell. Сумма, в которую оценили завод масел и 412 заправочных точек, не сообщается. Известно, что окончательно сделка будет оформлена в июле. Сейчас же российская сторона ожидает одобрения от антимонопольной службы.

Напомним, что Завод Shell в Торжке Тверской области работает с 2012-го и является одним из крупнейших подобных предприятий — производит 200 млн литров смазочных материалов в год. Сам же Shell решил полностью прекратить свой бизнес в РФ по санкционным причинам.

При написании новости использовалась информация:
Лукойл

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