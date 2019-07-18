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18 июл 2019

Луноход от Toyota построят на базе серийной модели

Луноход от Toyota построят на базе серийной модели
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводитель Toyota и японское аэрокосмическое агентство JAXA заключили трехлетний договор о сотрудничестве, в рамках которого будет разработан пилотируемый дом на колесах для изучения поверхности Луны. В основу лунохода ляжет серийная модель компании.

Представители компаний объявили, что до конца этого года никаких работ по созданию прототипа вестись не будет: специалисты полностью сосредоточатся на составлении подробных технических требований и заданий, а уже с 2020 года начнется полноценная работа над луноходом. Первый тестовый прототип, разумеется, будет только для испытаний на Земле, его компания планирует достроить к 2022 году.

Любопытно, что в Toyota не говорят, какой именно автомбиль ляжет в основу лунохода. Важно заметить, что на основе серийной модели будет построен лишь экспериментальный образец — он станет уменьшенной копией будущего лунохода. Итоговый вариант, который отправится на Луну, по размеру будет как сренднеразмерный автобус.

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