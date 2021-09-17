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17 сен 2021

Luсid Air стал самым дальнобойным электрокаром в мире

Luсid Air стал самым дальнобойным электрокаром в мире
Автор фото: фирма-производитель

Американский производитель электрокаров заявил, что Национальное агентство по охране окружающей среды  провело сертификацию электрического седана Air и зафиксировало показатели запаса хода на отметке в 520 миль

520 миль  или 836 километров – это, в данный момент, рекордная величина.  Производитель заявил, что Lucid Air является самым дальнобойным серийным электрокаром.  Также в Lucid упомянули, что их ближайший конкурент на одном заряде проезжает  примерно на 160 километров меньше. Видимо, решив соблюсти политкорректность, в Lucid не стали раскрывать наименование конкурента, но можно догадаться, что речь идет о Tesla Model S – с недавним обновлением этот седан может проехать  около 650-670 километров на полном заряде.

Между тем, под конкурентные рамки попадает и новый Mercedes EQS, где заявленный запас хода составляет 680 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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