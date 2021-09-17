Luсid Air стал самым дальнобойным электрокаром в мире

Американский производитель электрокаров заявил, что Национальное агентство по охране окружающей среды провело сертификацию электрического седана Air и зафиксировало показатели запаса хода на отметке в 520 миль

520 миль или 836 километров – это, в данный момент, рекордная величина. Производитель заявил, что Lucid Air является самым дальнобойным серийным электрокаром. Также в Lucid упомянули, что их ближайший конкурент на одном заряде проезжает примерно на 160 километров меньше. Видимо, решив соблюсти политкорректность, в Lucid не стали раскрывать наименование конкурента, но можно догадаться, что речь идет о Tesla Model S – с недавним обновлением этот седан может проехать около 650-670 километров на полном заряде.

Между тем, под конкурентные рамки попадает и новый Mercedes EQS, где заявленный запас хода составляет 680 километров.