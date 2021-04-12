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12 апр 2021

Lynk & Co представил новую модель

Lynk & Co представил новую модель
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд концерна Geely  представил заряженную версию хэтчбека 02. Новинку назвали просто – Hatchback

Разницы между моделями 02 и Hatchback заключается лишь в сниженном дорожном просвете и приводе на передние колеса (02 имеет полный привод). Разумеется,  пересмотрели гамму силовых установок – гибриды исчезли, как и дизельные агрегаты. Под капотом расположился безальтернативный 254-сильный турбо-мотор.  Это двигатель T5, который знаком нам по множеству моделей Volvo, вроде седана S60 или кроссовера XC40. Уже объявлены и динамические характеристики – 6.2 секунды до сотни. Это весьма неплохой показатель – Volkswagen Golf GTI показывает аналогичный разгон.

К сожалению, по прежнему неизвестны доработки ходовой части – эти подробности будут раскрыты производителем на официальной презентации в рамках Шанхайского автосалона. Интересно, что автомобиль, скорее всего, не выйдет на глобальные рынки.

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