Lynk & Co представил новую модель

Премиальный бренд концерна Geely представил заряженную версию хэтчбека 02. Новинку назвали просто – Hatchback

Разницы между моделями 02 и Hatchback заключается лишь в сниженном дорожном просвете и приводе на передние колеса (02 имеет полный привод). Разумеется, пересмотрели гамму силовых установок – гибриды исчезли, как и дизельные агрегаты. Под капотом расположился безальтернативный 254-сильный турбо-мотор. Это двигатель T5, который знаком нам по множеству моделей Volvo, вроде седана S60 или кроссовера XC40. Уже объявлены и динамические характеристики – 6.2 секунды до сотни. Это весьма неплохой показатель – Volkswagen Golf GTI показывает аналогичный разгон.

К сожалению, по прежнему неизвестны доработки ходовой части – эти подробности будут раскрыты производителем на официальной презентации в рамках Шанхайского автосалона. Интересно, что автомобиль, скорее всего, не выйдет на глобальные рынки.