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8 ноя 2019

Lynk&Co анонсировали купе-кроссовер

Lynk&Co анонсировали купе-кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Совместный бренд Volvo и Geely готовится пополнить свой модельный ряд экстравагантной новинкой

Что касается внешнего облика, то на тизерных скетчах можно заметить, что дизайнеры решили опробовать некоторые новые стилистические решения, например, иную конфигурацию радиаторной решетки и задней оптики, а также оригинальные вставки на задних стойках. Правда, не известно, доберутся ли все эти штрихи до серийного воплощения. Забавный факт, четвертая по счету модель компании получила индекс 05 – по некоторым данным, это связано с довольно суеверным отношением китайцев к цифре 4.

Что касается моторной гаммы, то, по всей видимости, ожидать сюрпризов не приходится. Lynk&Co 05 получит трехцилиндровый турбомотор Volvo объемом 1,5 л, которым уже комплектуются многие модели как шведского, так и китайских брендов. Предварительно уже заявлена 180-сильная версия этого агрегата, но не исключено, что в будущем моторная гамма кросс-купе будет расширена. 

При написании новости использовалась информация:
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