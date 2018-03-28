В Амстердаме суббренд компании Geely Lynk&Co представил свою третью модель, кроссовер 02. Именно с ней китайцы собираются в следующем году выйти на европейский рынок.

Lynk&Co 02 построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую разработали Geely и Volvo. Кроссовер выглядит довольно молодежно: двухэтажная передняя оптика, короткие свесы, большие колеса, сильно наклоненные задние стойки.

Интерьер пересекается с другими моделями. Перед водителем виртуальная приборная панель, на центральной консоли, слегка развернутой к нему расположился большой экран мультимедийной системы. При длине 4448 мм у кроссовера довольно приличный запас между рядами сидений благодаря большой колесной базе (2702 мм).

В топовой комплектации Lynk&Co 02 получил светодиодные фары, кожаную обивку сидений, 2-зонный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом, комплекс современных систем безопасности.

В начале кроссовер поступит на китайский рынок. Там он будет продаваться с 1,5-литровым двигателем в трех вариантах форсировки: 156, 179 и 190 л.с. Базовой версии положен передний привод и «механика», промежуточная получила роботизированную коробку с двумя сцеплениями, а топовая вдобавок может похвастать полным приводом.

В следующем же году кроссовер появится в Европе, причем собирать его будут на заводе Volvo в бельгийском Генте. Компания намерена открыть «бутики» в крупных городах Европы, а в остальных продавать Lynk&Co 02 через дилерскую сеть Volvo. Последняя, кстати, возьмет на себя и обслуживание автомобилей, благо 02 по технической части будет полностью идентичен Volvo XC40.