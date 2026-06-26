Автомобильный портал Motorpage
26 июн 2026

Maextro расширит свой модельный ряд двумя роскошными минивэнами

Maextro расширит свой модельный ряд двумя роскошными минивэнами
Автор фото: фирма-производитель

Китайский премиальный бренд Maextro, созданный при поддержке Huawei и компании JAC, расширит модельную линейку сразу двумя роскошными минивэнами. Новинки получили обозначения V800 и V680 и нацелены на конкуренцию с японскими премиальными представителями соответствующего класса

Производитель уже начал принимать предварительные заказы. За Maextro V800 просят от 800 000 до 1,2 миллиона юаней (8,8 – 13,3 млн рублей), тогда как V680 оценен в сумму от 650 000 до 900 000 юаней (7,2 – 9,9 млн рублей). Длина крупного V800 достигает 5495 мм, а колесная база – 3430 мм. У V680 – 5320 мм и 3290 мм соответственно.

Больше всего внимания привлекает именно Maextro V800. В компании заявляют, что это первый китайский минивэн стоимостью более миллиона юаней и первый представитель класса, оснащенный полностью активной подвеской. Модель построена на собственной платформе Tuling Longxing и использует архитектуру Full Domain Fusion Architecture 2.0, которая должна обеспечить высокий уровень комфорта без ущерба для управляемости. Особое внимание уделено интеллектуальным системам. На крыше установлен лидар, а за работу комплекса помощи водителю отвечает новое поколение системы кругового стереоскопического восприятия окружающей среды.

Модели оснащаются последовательными гибридными силовыми установками, в составе которых 1,5-литровый турбомотор мощностью 173 л.с. и два электромотора мощностью 218 л.с. и 313 л.с. Емкость аккумулятора — 63,2 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге — 275 км.
 

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

Комментарии к новости

Последние новости

...

Росстандарт отказался от новых дорожных знаков для электросамокатов

26 июня 2026

Названы финалисты автомобильной премии «ТОП-5 АВТО»

26 июня 2026
Haval H10

Haval представил новый флагманский гибридный кроссовер H10

26 июня 2026

Shell готовит электромобиль, который заряжается менее чем за 10 минут

26 июня 2026

Мошенники воспользовались дефицитом топлива: водителей предупреждают о новой схеме кражи данных

25 июня 2026
Porsche 911 GT4 R

Porsche представил гоночный 911 GT4 R мощностью 512 л.с.

25 июня 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) российская прописка, семь мест, полный привод Тест драйв
22 июня 2026

TENET T8
"Российская прописка, семь мест, полный привод"
Lada Niva Sport - lada niva sport (2025) спортивный и внедорожный
Тест драйв
16 июня 2026

Lada Niva Sport
"Спортивный и внедорожный"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) быстрый лифтбек с премиальным акцентом
Тест драйв
08 июня 2026

Hongqi H6
"Быстрый лифтбек с премиальным акцентом"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 2 7 4