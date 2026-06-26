Maextro расширит свой модельный ряд двумя роскошными минивэнами

Китайский премиальный бренд Maextro, созданный при поддержке Huawei и компании JAC, расширит модельную линейку сразу двумя роскошными минивэнами. Новинки получили обозначения V800 и V680 и нацелены на конкуренцию с японскими премиальными представителями соответствующего класса

Производитель уже начал принимать предварительные заказы. За Maextro V800 просят от 800 000 до 1,2 миллиона юаней (8,8 – 13,3 млн рублей), тогда как V680 оценен в сумму от 650 000 до 900 000 юаней (7,2 – 9,9 млн рублей). Длина крупного V800 достигает 5495 мм, а колесная база – 3430 мм. У V680 – 5320 мм и 3290 мм соответственно.

Больше всего внимания привлекает именно Maextro V800. В компании заявляют, что это первый китайский минивэн стоимостью более миллиона юаней и первый представитель класса, оснащенный полностью активной подвеской. Модель построена на собственной платформе Tuling Longxing и использует архитектуру Full Domain Fusion Architecture 2.0, которая должна обеспечить высокий уровень комфорта без ущерба для управляемости. Особое внимание уделено интеллектуальным системам. На крыше установлен лидар, а за работу комплекса помощи водителю отвечает новое поколение системы кругового стереоскопического восприятия окружающей среды.

Модели оснащаются последовательными гибридными силовыми установками, в составе которых 1,5-литровый турбомотор мощностью 173 л.с. и два электромотора мощностью 218 л.с. и 313 л.с. Емкость аккумулятора — 63,2 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге — 275 км.

