Магазины и кафе на заправках в Москве продолжат работать

В столице с 28 марта по 5 апреля не будут работать кафе и магазины (за исключением продовольственных), но приобрести необходимые товары москвичи смогут в том числе на сетевых заправках

Авто Mail.ru опросил представителей заправочных сетей и выяснил, что магазины и кафе на АЗС приостанавливать работу не будут. Так, например, Владимир Сорокин, глава отдела по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» сообщил проекту, что «магазины и кафе на заправках будут работать в полном объеме». Также Владимир Сорокин сообщил, что «некоторые сотрудники отправлены на удаленную работу, но в целом все будет функционировать в обычном режиме».

Напомним, что дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей вводятся в Москве в целях профилактики распространения коронавируса,сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.