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16 авг 2022

Mahindra показала пять одинаковых концептов

Mahindra показала пять одинаковых концептов
Автор фото: фирма-производитель

Индийский концерн провел масштабную презентацию своих новых электрических кроссоверов. Проблема в том, что они одинаковые

Конечно же, мы немного лукавим – машины выполнены в различных форм-факторах: обычные кроссоверы, купе-кроссоверы и.т.д. Правда, стилистика у них действительно общая - множество углов, острых граней и тонких линей. Передние части кузова, где оптика выполнена тоненькими светодиодными росчерками, вообще практически идентичны, так что поставь машины рядом друг с другом, и не сразу отличишь  кто - где.

К слову, все пять машин выполнены на модульной платформе и отличаются друг от друга лишь габаритами. Техническая «начинка» здесь одна и та же -  моторов может быть один или два. Привод, соответственно, — задний или полный. Отдача будет составлять от 231 до 395 лошадиных сил. Машины станут использовать литий-железо-фосфатные 60- и 80-киловаттные аккумуляторы. На одной зарядке обещают автономность до 450 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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