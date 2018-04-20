В прошлом году индийская Mahindra объявила о своем выходе на североамериканский рынок и даже строительстве здесь завода по производству внедорожников. И вот компания рассекретила модель, которую тут будут собирать и продавать.

Как мы и предполагали сделать машину, которая сумела бы пройти все тесты на безопасность и составить хоть какую-то конкуренцию местным маркам индийцы и не планировали. Внедорожник Roxor создан на базе Mahindra Thar для индийского рынка. А эта машина своим появлением обязана армейскому внедорожнику Willys, лицензию на который Mahindra купила несколько десятилетий назад.

Mahindra Roxor не сертифицирована для дорог общего пользования, представители компании говорят, что она предназначена для использования в сельском хозяйстве и различных кантри-парках.

Любопытно, что при трансформации Thar в Roxor внедорожник растерял практически все, что связывало его с автомобилем: лобовое стекло, крышу, задние сиденья, а на приборной панели остался только спидометр. Плюс, дабы избежать проблем с Jeep индийцы изменили радиаторную решетку.

Внедорожник оснащен 2,5-литровым атмосферным дизелем мощностью 62 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Здесь есть раздаточная коробка Dana с понижающей передачей и жестко подключаемый привод. Мосты, естественно, неразрезные и подвешены на рессорах.

Неизвестно много ли желающих захотят купить современную реинкарнацию «того самого Willys», да и Mahindra пока не объявила цены: компания находится в стадии формирования собственной дилерской сети.