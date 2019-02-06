Мал ты еще для каршеринга

Чиновники планируют ввести жесткие возрастные ограничения в отношении пользователей каршеринга. Планку возраста хотят поднять. Если инициатива будет принята, то каршерингом можно будет пользоваться лишь с 25 лет

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Также он предлагает установить минимальную величину водительского стажа для клиентов проката на уровне трех лет. В качестве причин по введению таких изменений, чиновник назвал рост популярности сервисов аренды автомобилей, и, как следствие, увеличение количества аварий с участием пользователей этих сервисов.

Напомним, что среднее ограничение по возрасту пользователей каршеринга находится на уровне 21 года. Причем некоторые компании, ради увеличения конкурентоспособности, понижают эту планку. Так, например, летом прошлого года крупнейший оператор каршеринга «Делимобиль» снизил возрастную планку до 19 лет и стаж вождения — от одного года.