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1 июн 2020

Маленькие машины гораздо опаснее больших

Маленькие машины гораздо опаснее больших

По результатам тестов IIHS самыми опасными городскими автомобилями оказались Ford Fiesta и Hyundai Solaris

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) не только проводит краш-тесты, но и собирает общую статистику последствий аварий разных моделей на дорогах. Каждые три года организация сравнивает показатели смертности с предыдущими данными. Последнее же сравнение показало, что маленькие автомобили по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь водителей в ДТП, несмотря на увеличившееся количество систем безопасности.

Выборка данных о смертности охватывает период с 2015 по 2018 годы. В субкомпактных автомобилях погибло 108 водителей на миллион зарегистрированных транспортных средств, в то время как в более крупных автомобилях погибли 52 водителя на миллион машин. Следует отметить, что уровень смертности в субкомпактных моделях снизился более чем в два раза. Эксперты насчитали 36 смертей на 10 млрд миль общего пробега против 78 смертей за прошлый отчетный период.

В отчете также приводятся данные по конкретным моделям. Рекордсмен — Ford Fiesta (141 погибший водитель на миллион зарегистрированных автомобилей). На втором месте с показателем 116 смертей — Hyundai Accent (Solaris), на пятом (3-е и 4-е места заняли никогда не продающиеся в РФ модели) — Fiat 500 (95 смертей), а на шестом — Hyundai Elantra и Kia Forte (Cerato) — по 89 смертей. Kia Rio занял 8-е место с результатом 87 смертей.

На другом конце этого списка — большие внедорожники и машины премиальных брендов с нулевой смертностью, в том числе Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque и Mercedes-Benz C-класса. Стоит отметить, что компактный Volkswagen Golf также продемонстрировал нулевую смертность.

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За рулем

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