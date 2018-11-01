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1 ноя 2018

Маленькие штрафы пойдут «под списание»

Маленькие штрафы пойдут «под списание»

Федеральная служба судебных приставов упрощает систему  оплаты штрафов. Теперь банки будут автоматически списывать средства со счетов нарушителей

Речь идет о мелких штрафах на общую сумму до трех тысяч рублей. Разумеется «в наглую» никто не будет отнимать деньги. Уведомления о штрафах  полностью остаются в силе. Другое дело, когда штраф так и остается неоплаченным, информация по нему направляется в ФССП, где и происходит дальнейшее взыскание.

Суть в том, что раньше процедура была довольно долгой. Приставы заводили дело, направляли запрос в банк, который блокировал определенную сумму средств. Причем виновник все еще должен был погасить штраф самостоятельно.  Теперь все будет проще - уведомления по взысканиям направят во все информационные системы по предоставлению государственных услуг. В банки, в свою очередь будут направлены запросы о действующих счетах виновника. Если деньги на счетах есть, а сведения об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей отсутствуют, банк автоматически спишет денежные средства в счет погашения долга.

Не удивляйтесь, если спишется большая сумма, чем та, которая положена по взысканию.  К штрафу будет прилагаться исполнительный сбор. То есть дополнительная плата за необходимость принудительного списания задолженности. К слову, здесь не стоит ждать никаких ловушек. Во первых - исполнительный сбор ведется на законных основаниях, а во вторых -  должнику будет направлено уведомление о необходимости погасить задолженность.  Если этого не произойдет за два дня, то исполнительный сбор будет наложен. Так что гасить штрафы вовремя - в интересах самого нарушителя.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , RT на русском, РИА Новости

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