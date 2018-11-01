Маленькие штрафы пойдут «под списание»

Федеральная служба судебных приставов упрощает систему оплаты штрафов. Теперь банки будут автоматически списывать средства со счетов нарушителей

Речь идет о мелких штрафах на общую сумму до трех тысяч рублей. Разумеется «в наглую» никто не будет отнимать деньги. Уведомления о штрафах полностью остаются в силе. Другое дело, когда штраф так и остается неоплаченным, информация по нему направляется в ФССП, где и происходит дальнейшее взыскание.

Суть в том, что раньше процедура была довольно долгой. Приставы заводили дело, направляли запрос в банк, который блокировал определенную сумму средств. Причем виновник все еще должен был погасить штраф самостоятельно. Теперь все будет проще - уведомления по взысканиям направят во все информационные системы по предоставлению государственных услуг. В банки, в свою очередь будут направлены запросы о действующих счетах виновника. Если деньги на счетах есть, а сведения об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей отсутствуют, банк автоматически спишет денежные средства в счет погашения долга.

Не удивляйтесь, если спишется большая сумма, чем та, которая положена по взысканию. К штрафу будет прилагаться исполнительный сбор. То есть дополнительная плата за необходимость принудительного списания задолженности. К слову, здесь не стоит ждать никаких ловушек. Во первых - исполнительный сбор ведется на законных основаниях, а во вторых - должнику будет направлено уведомление о необходимости погасить задолженность. Если этого не произойдет за два дня, то исполнительный сбор будет наложен. Так что гасить штрафы вовремя - в интересах самого нарушителя.