Автомобильный портал Motorpage
18 дек 2018

Мало половин

Мало половин

Региональные власти высказались  о необходимости отмены скидок на оплату штрафов. По мнению парламентариев из-за скидок плохо пополняются государственные бюджеты

Именно с такой позицией недавно выступил президент республики Татарстан Рустам Минниханов. По его мнению система скидок не оправдывает себя в принципе. Также глава республики заявил, что ему удалось подсчитать сумму, которую региональные бюджеты недополучают от предоставления скидок: только за неполный 2018 год потеряно 3 млрд рублей.  Что характерно, г-н Минниханов заявил, что эти средства можно было пустить на улучшение условий дорожного движения.

Автомобилисты уже выступают против такой затеи. Как сообщил зам. руководителя Федерации автомобилистов России (ФАР), Дмитрий Клевцов:  "Мы категорически не поддерживаем эту инициативу, потому что она показала свою эффективность. Количество оплаченных штрафов увеличилось в разы. Опять же есть такая взаимосвязь очень важная, что ввиду несовершенства системы обжалования административных штрафов, в том числе выписанных с помощью автоматических систем фотофиксации, многие граждане не обжалуют эти постановления, а просто пользуются скидкой 50% и оплачивают все штрафы".

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Колеса

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