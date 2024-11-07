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7 ноя 2024

Марка Karma представила новый роскошный седан Invictus

Марка Karma представила новый роскошный седан Invictus
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Karma представила лимитированный роскошный седан Invictus. Данная модель является идейным продолжателем спортивной “четырехдверки” Revero. Новинку выпустят тиражом в 30 экземпляров. Цены и сроки выхода автомобиля на рынок пока не сообщаются

Invictus внешне очень напоминает своего предшественника, но при этом отличается рядом деталей. Спереди появилась иная решетка радиатора и другая форма передних фар. Также на крыльях установили воздуховоды. Большая часть кузовных панелей Invictus сделана из углепластика. Производитель обещает более низкую снаряженную массу, по сравнению с Revero (2,3 т), но точные цифры не приводит.

Invictus оснащен гибридной силовой установкой, такой же, как у Revero. Речь идет о тандеме 1,5-литрового мотора и двух электродвигателей суммарной мощностью 543 л.с. и 745 Нм крутящего момента. При этом, разгон до “сотни” заметно сократился - 3,97 с. (у Revero - 4,5 с.). Запас хода не известен, но напомним, что Revero способен проехать на полном баке и заряде батареи 580 км (только на электротяге - 130 км).

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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