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20 янв 2022

Марка Saleen решила громко заявить о себе

Марка Saleen решила громко заявить о себе
Автор фото: фирма-производитель
В последнее время от этого автопроизводителя практически нет новостей. За исключением некоторых тюнинг-проектов фирма давно не радовала нас новинками.
На днях представители Saleen сообщили, что в течение ближайших пяти лет компания выпустит сразу две новинки. Одной из них станет некий электрический спорткар, а второй – модель S1, прототип которой был продемонстрирован на автосалоне в Лос-Анджелесе еще в 2018 году. 
 
Каким будет серийный спорткар – неизвестно, однако концепт был оснащен четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,5-литра, который развивал 450 лошадиных сил. Динамические характеристики были сравнительно высокими – максимальная скорость составляла 290 километров в час а разгон до сотни занимал всего четыре секунды.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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