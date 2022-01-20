Марка Saleen решила громко заявить о себе

В последнее время от этого автопроизводителя практически нет новостей. За исключением некоторых тюнинг-проектов фирма давно не радовала нас новинками.

На днях представители Saleen сообщили, что в течение ближайших пяти лет компания выпустит сразу две новинки. Одной из них станет некий электрический спорткар, а второй – модель S1, прототип которой был продемонстрирован на автосалоне в Лос-Анджелесе еще в 2018 году.

Каким будет серийный спорткар – неизвестно, однако концепт был оснащен четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,5-литра, который развивал 450 лошадиных сил. Динамические характеристики были сравнительно высокими – максимальная скорость составляла 290 километров в час а разгон до сотни занимал всего четыре секунды.