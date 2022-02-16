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16 фев 2022

Maserati Levante вернулся в Россию

Maserati Levante вернулся в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис Maserati объявили о возобновлении продаж кроссовера Levante в России. Модель уже доступна для заказа в трех комплектациях.

Давайте для начала разберемся в наборе силовых установок. Итак, кроссовер будет продаваться с тремя моторами.  Первые два – это, по сути, один мотор V8 3.8, но с разной степенью форсировки – на 550 и 598 лошадиных сил. Альтернативой ему выступает гибрид, который состоит из двухлитрового турбо-мотора и 48-стартер-генератора (мощность составляет 330 лошадиных сил). Важный нюанс – в европейских конфигурациях присутствует и трехлитровый 275-сильный турбодизель, но к нам такие версии не привезут. Отметим, все двигатели работают в паре с 8-ступенчатым автоматом производства ZF.

Пару слов о комплектациях. В списке оснащения присутствуют: 8- дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, аудиосистема Harman Kardon Premium Sound либо Bowers & Wilkins Surround Sound, четырехзонный климат-контроль, система бесключевого доступа и светодиодные адаптивные матричные фары.

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