Машина любви

Главный сексолог страны в своем недавнем выступлении ответил на вопрос, который сидел в умах сотен тысяч молодых людей, а именно: «В какой машине удобнее всего предаться любовным утехам?»

Собственно, Александр Полеев заявляет, что занятия любовью в автомобиле способны спасти даже самые бесперспективные отношения. Впрочем, для того, чтобы провести время с комфортом, пара должна с умом подойти к выбору модели авто. Безусловно, в таких делах, на первое место выходит размер автомобиля. "Автомобили для секса должны быть широкие и иметь удобное заднее сиденье", — подчеркнул Полеев.

Собственно свой топ-лист специалист начал с легендарного Камаза, правда, потом он сообщил, что автомобиль находится в нем лишь шутки ради. В список наиболее комфортных для секса автомобилей попали Chevrolet, Hyundai и, внезапно, Daewoo. Специалист по амурным делам отметил, что лучше всего для интима походят джипы или кроссоверы.

Кстати, машины премиум-класса не были обделены вниманием. Приятно провести время можно в люксовом Maserati и Mercedes-Benz в версии от Brabus. По мнению врача, дорогостоящие иномарки позволят паре не только насладиться друг другом, но и почувствовать себя героями кино.