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25 сен 2020

Машинам и пешеходам в Москве разрешили движение на один сигнал светофора

Машинам и пешеходам в Москве разрешили движение на один сигнал светофора

В столице на восьми перекрестках установили светофоры с новой секцией, которая разрешает одновременное движение пешеходов и водителей, поворачивающих направо

В Москве на восьми перекрестках начали работать светофоры с совмещенной фазой, разрешающей одновременное движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот. Об этом РБК рассказали в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По задумке, нововведение должно сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников движения. Светофоры с совмещенной фазой разрешают одновременное движение пешеходов и машин, водители которых поворачивающих направо. Об этом их информирует дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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