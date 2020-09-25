Машинам и пешеходам в Москве разрешили движение на один сигнал светофора

В столице на восьми перекрестках установили светофоры с новой секцией, которая разрешает одновременное движение пешеходов и водителей, поворачивающих направо

В Москве на восьми перекрестках начали работать светофоры с совмещенной фазой, разрешающей одновременное движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот. Об этом РБК рассказали в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По задумке, нововведение должно сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников движения. Светофоры с совмещенной фазой разрешают одновременное движение пешеходов и машин, водители которых поворачивающих направо. Об этом их информирует дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета.