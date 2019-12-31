Машины плохо виляют на урожай яблок

Косвенно конечно, однако, специалисты Королевского ботанического сада Эдинбурга, выяснили, что огрызки яблок, выбрасываемые из окон автомобилей, наносят вред природе, влияя на развитие диких видов яблонь

Ученые исследовали деревья, растущие вдоль скоростных шоссе А9 и М9 в Шотландии, и пришли к выводу, что половина произ¬растающих неподалёку от дорог яблонь — гибридные сорта неместного происхож¬дения. Дело в том, что проезжающие по этим дорогам люди выкидывают из окон огрызки яблок. Семена из огрызков попадают в почву и прорастают, после чего проис¬ходит перекрёстное опыление с местными дикими сортами.

По словам Маркуса Рахсуна, молекулярного биолога Королевского ботанического сада Эдинбурга, подобная гибридизация ведёт к стреми¬тельному вымиранию диких сортов яблонь. Чтобы этого избежать, сотрудники ботанического сада намерены высадить 120 «чисто¬кровных» диких яблонь malus sylvestris и призывают водителей не выбрасывать огрызки из окон на трассах.