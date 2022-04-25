Машины стремительно стареют в руках россиян

Как часто нужно менять машины? Есть мнение, что надо стараться менять своего железного коня раз в пять лет, и в идеале пересаживаться на новый автомобиль. Впрочем, статистика показывает, что в России данный принцип не работает - мы владеем машинами лет по десять, если не больше

«Автостат» подсчитал средний возраст автопарка в нашей стране. Выяснилось, что в распоряжении россиян в основном находятся машины старше десяти лет. Причем, если говорить об отечественном автопроме, то здесь возрастная планка еще выше – пятнадцать-семнадцать лет. Самыми же возрастными иномарками являются «японки» - 14 лет. Чуть «свежее» оказались машины американского производства со средним возрастом в 12 лет. Еще моложе – европейцы (средний возраст составляет 11,5 лет). Самыми же молодыми считаются китайские и корейские автомобили, средний возраст которых составляет восемь лет.

Эксперты фиксируют старение автопарка на протяжении последних пяти лет. Есть вероятность, что в силу последних событий, когда из-за высоких цен большинству людей просто не под силу сменить машину на новую, ситуация только усугубится.