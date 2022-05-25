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25 май 2022

Материнский капитал позволят тратить на покупку машины

Материнский капитал позволят тратить на покупку машины

Депутаты Государственной думы обратились к вице-премьеру РФ, Татьяне Голиковой, с просьбой внести автомобили в перечень допустимых объектов к покупке за средства материнского капитала

Надо сказать, что эту тему пытаются пролоббировать чуть ли не с самого момента внедрения льготного финансирования. Более того, на сегодняшний день в регионах власти внедряют различные программы, в рамках которого пользоваться средствами материнского капитала при покупке машин можно, хоть и частично. Однако, на федеральном уровне даже  право частичного использования средств не закреплено законодательством.

Пленарные слушания по данному вопросу уже проводились  и в 2017, и в 2019 году.  В последний раз депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагали следующее: за счет  упомянутых денежных средств можно будет приобрести только машину российского производства. Автомобиль должен иметь не менее трех пассажирских мест, а мощность двигателя не должна превышать 125 лошадиных сил.

Надо сказать, что нынешняя рабочая группа, возглавляемая депутатом Яной Лантаровой, предлагает просто тратить материнский капитал на любую машину без привязки к региону производства или мощности.  Чиновница считает, что машина сегодня — практически средство первой необходимости, особенно для многодетных семей.
 

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