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3 авг 2018

МАЗ будет собирать китайскую копию Mercedes-Benz Sprinter

МАЗ будет собирать китайскую копию Mercedes-Benz Sprinter
Автор фото: фирма-производитель

Минский автомобильный завод известен в качестве производителя тяжелых грузовиков и седельных тягачей. Компания решила войти и в сегмент легкой коммерческой техники

Завод планирует начать производство фургонов и микроавтобусов МАЗ-281 и МАЗ-3650 соответственно. В Белоруссии решили не тратиться на собственные разработки, а выпускать китайские JAC Sunray.

Эти машины принято называть нелицензионными копиями Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. Правда, в самой компании отвергают все обвинения и говорят, что дизайн фургона и микроавтобуса разрабатывался в собственной итальянской студии компании, а интерьер создавался в Японии, в дизайн-центре JAC, который базируется в Токио.

Обе машины будут оснащаться 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. Трансмиссия исключительно механическая. Сборку фургонов и микроавтобусов из поставляемых из Китая машинокомплектов наладят на дочернем предприятии МАЗ, заводе «Брестмаш».

Обе машины уже прошли сертификацию и получили Одобрение типа транспортного средства. Пока МАЗ планирует продавать фургон и микроавтобус только на внутреннем рынке, но затем выйти и на российский. Основным конкурентом МАЗ-281 и МАЗ-3650 должна стать «ГАЗель NEXT».
 

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При написании новости использовалась информация:
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