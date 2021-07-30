МАЗ готовится выпустить электрического конкурента ГАЗели.

Под белорусским брендом будет скрываться китайская начинка. Впрочем, эта история не нова - китайский продукт на заводе МАЗ прописался достаточно давно.

Собственно, под этим наименованием мы подразумеваем модель МАЗ-365 - небольшой дизельный микроавтобус, который, фактически, является лицензионной копией JAC Sunray. Как уже можно было догадаться, на зеленые рельсы будут переводить как раз 365-й МАЗ.

К сожалению, в данный момент нет никакой информации относительно начинки электрического фургона. Будут ли там использованы собственные компоненты либо китайского производства – неизвестно. Впрочем, нам кажется, что все будет заимствовано. Напомним, что оригинальный JAC Sunray Cargo EV выпускается с 2018 года, он оснащается электромотором мощностью на 165 лошадиных сил и литий-ионными батареями емкостью 85кВт*ч