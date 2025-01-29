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29 янв 2025

Mazda обновила логотип впервые за 28 лет

Mazda обновила логотип впервые за 28 лет
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda представила свой новый логотип, который впервые изменился с 1997 года. Дизайн эмблемы стал более минималистичным, что, по мнению представителей бренда, соответствует духу времени

Впервые обновленный логотип был замечен еще в июле 2024 года, когда Mazda зарегистрировала его в Японском патентном бюро. Новый стиль отказался от металлических текстур и объемных эффектов, сохранив при этом фирменную форму. Теперь силуэт эмблемы стал более округлым, а характерные «крылья чайки» обрели строгие прямые линии. Примечательно, что японская марка уже применила новую эмблему на модели Mazda EZ-6. Она слегка отличается от официально представленного, но повторяет его минималистичный стиль.

Официальный анонс нового логотипа ожидается в ближайшее время, возможно, он будет приурочен к 105-летию компании, которое Mazda отметит 30 января 2025 года. При этом есть вероятность, что обновленный символ будет использоваться параллельно с нынешним логотипом.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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