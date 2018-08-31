Мечты сбываются?

Для большинства соотечественников, несмотря на обещания разработчиков со временем запустить в производство «бюджетный» вариант автомобилей проекта Кортеж, такие сообщения носят только информационный характер. Его стоимость не станет доступной – автомобиль предназначен для первых лиц. Но станет ли он доступен и для них?

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в недавнем интервью сообщил, что первые десятки экземпляров будут поставляться членам Правительства, руководителям регионов и народным избранникам, среди которых уже названа фамилия В. Жириновского – лидера фракции ЛДПР. Он, в числе первых заявителей, отважившихся сменить свой «Майбах» (или на чём он сейчас ездит) на средство передвижения «как у Президента». Но даже цена реализации Aurus из первых партий пока не определена, не говоря уже о дальнейших перспективах, включая упомянутые «бюджетные» модели.

Состоятельным владельцам дорогих транспортных средств можно пока спать спокойно. Дилеры есть, но продавать пока ещё будут по спискам. По информации МинПромТорга, первые экземпляры будет делать НАМИ на своих опытных мощностях. Производство серийных Aurus запланировано на 2021 год.