Мексика борется с топливным кризисом при помощи пешеходов

Да, в краю текилы и сомбреро случился топливный кризис. Власти сообщают о том, что серьезно нарушены поставки, например, в Мехико из четырехсот заправочных станций около ста остались без топлива в принципе. В то же время власти призывают не паниковать, а наоборот всячески содействовать нормализации ситуации

Так мэр города Морелии Рауль Морон Ороско призвал горожан ходить пешком или пользоваться велосипедами, отказавшись на время от общественного транспорта. Его инициативу, к слову, уже поддержали представители силовых структур. Более 250 полицейских в пригороде Мехико Несауалькойотль пересели на велосипеды в связи с отсутствием бензина.

Простые граждане не спешат перенимать инициативу и, невзирая на правительственные просьбы, собираются массово закупаться топливом. Дошло до того, что очереди на заправках растягиваются на километры, а водители тратят от получаса до двух часов своего времени лишь на то, чтобы добраться до колонки.