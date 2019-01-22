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22 янв 2019

Мексиканцы представили очень быстрый автомобиль

Мексиканцы представили очень быстрый автомобиль

Компания Vuhl представляет собой тот самый случай, когда текилы было настолько много, что ее решили заливать в бензобак автомобиля. Все дело в том, что их новинка, спидстер 05RR, в некоторых аспектах способен дать фору даже легендарному Bugatti Veyron

Трековый спорткар, дебютировал в качестве прототипа на Фестивале скорости в Гудвуде еще в 2016 году. Теперь настало время серийного автомобиля.  К слову, его по праву можно назвать одним из самых легких спортивных автомобилей в мире. Дело в том, что его вес составляет всего 660 килограмм. Такой показатель был достигнут за счет установки облегченного маховика, гоночного сцепления и карбоновых колес. Интересно, что существует и обычная версия Vuhl 05, она, правда, на 65 килограмм тяжелее новинки и  слабее ее по мощности.

К слову о мощности, Vuhl 05RR оснащен 2,3-литровой  турбо-четверкой Ford EcoBoost, которая также устанавливается на Ford Mustang. В случае с данной моделью мотор выдает 390 лошадиных сил и 500 Нм момента. Коробка — 6-ступенчатая секвентальная производства Sadev. Автомобиль способен разгоняться с нуля до 96 километров в час за 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 257 километров в час.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авто.ру

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