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14 апр 2020

Мелкие ДТП больше не будут учитываться в статистике

Мелкие ДТП больше не будут учитываться в статистике

МВД России разработало новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Согласно новому проекту, из итоговых цифр уберут мелкие ДТП из-за ошибок водителей, а также аварии, не связанные напрямую с вождением

Согласно нововведениям, подсчет количества аварий будет вестись, как и прежде. Однако в финальную статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно. Теперь в итоги будут попадать исключительно данные об авариях, которые произошли именно из-за нарушений ПДД.

При этом в новых правилах будут исключения. Например, в статистику ДТП не попадут инциденты, которые произошли в результате действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять принудительную остановку транспортных средств. К примеру, ситуации, когда сотрудник ГИБДД вынужден таранить автомобиль нарушителя во время погони.

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