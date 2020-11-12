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12 ноя 2020

Mercedes-Benz отказался от разработки беспилотных автомобилей

Mercedes-Benz отказался от разработки беспилотных автомобилей

Немецкий автоконцерн Daimler AG, производитель Mercedes-Benz, закрывает программу разработки собственной системы управления автомобилем без участия человека

Большую ставку в долгосрочной перспективе на технологии беспилотного вождения в Daimler AG делали в бытность исполнительным директором Дитера Цетше, предшественника нынешнего главы Олы Каллениуса. Решительным публичным заявлением о приверженности тогдашнего курса стала демонстрация в 2015 году концептуального лимузина Mercedes-Benz F015 с интерьером, устроенным по типу лаунж-пространства и полностью автоматическим управлением на дороге. Объявленный в 2019 году совместный с BMW проект разработки систем автопилота закрыт по обоюдному согласию.

Все усилия Daimler AG в ближайшие годы намерен сосредоточить на развитии направления электромобилей и расширении предложения в сегменте "extra luxury" под брендами "AMG" и "Maybach". В направлении развития систем ассистирования водителю Daimler AG продолжит сотрудничество с Bosch. В следующем году Daimler AG рассчитывает предложить на рынке автопилот полноценного 4 уровня.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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