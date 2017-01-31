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31 янв 2017

Mercedes-Benz отзывает свои коммерческие фургоны в России

Mercedes-Benz отзывает свои коммерческие фургоны в России
Автор фото: фликр.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале отзыва автомобилей немецкой компании Mercedes-Benz на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – легкие коммерческие фургоны Sprinter Classic (909), которые были проданы российским клиентам компании в период с февраля по декабрь прошлого года. Общее количество отзываемых автомобилей – 3 236 экземпляров.

Причиной отзыва, как сообщает Росстандарт, стала высокая вероятность быстрого изнашивания ступицы переднего колеса. Этот дефект может стать причиной ухудшения управляемости фургона, а также его ходовых характеристик, в целом. Кроме того, при длительной эксплуатации автомобиля с таким дефектом возможно внезапное возникновение критического режима движения.

Официальные дилеры немецкого автопроизводителя в России проинформируют всех своих клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в сервисном центре.

Стоит отметить, что владельцы Mercedes-Benz Sprinter Classic (909) могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под действие данного отзыва. Для этого необходимо сверить VIN-номер автомобиля со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.

В ходе ремонтных работ специалисты сервиса проверят состояние ступицы передних колес и, в случае обнаружения дефекта, проведут полную замену как самой ступицы, так и всего карданного вала рулевого управления.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Коммерсантъ, Росстандарт

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