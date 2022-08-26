Mercedes-Benz продает свой российский завод

Компания Mercedes-Benz ищет покупателей на своё сборочное предприятие в Подмосковье.

Как сообщает «Коммерсантъ», основным покупателем на такой ценный актив является один из крупнейших дилеров страны. Кроме того, есть информация, что объектом продажи являются не только недвижимость и производственные мощности, но и права на дистрибуцию.

По другой версии, завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может быть интересен неким китайским компаниям, которые рассматривают возможность локализации сборки своих автомобилей в России. Вполне возможно, одним из игроков может стать компания Chery.