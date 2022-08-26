Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2022

Mercedes-Benz продает свой российский завод

Mercedes-Benz продает свой российский завод

Компания Mercedes-Benz ищет покупателей на своё сборочное предприятие в Подмосковье.

Как сообщает «Коммерсантъ», основным покупателем на такой ценный актив является один из крупнейших дилеров страны. Кроме того, есть информация, что объектом продажи являются не только недвижимость и производственные мощности, но и права на дистрибуцию.

По другой версии, завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может быть интересен неким китайским компаниям, которые рассматривают возможность локализации сборки своих автомобилей в России. Вполне возможно, одним из игроков может  стать компания Chery.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 8 Pro (2021) вид спереди

Chery отказалась от сотрудничества с УАЗ

26 августа 2022

Рассекречен первый электрический седан Toyota

26 августа 2022

Audi официально объявила об участии в гонках «Формулы-1»

26 августа 2022
Niva Travel

Lada запустила продажи Niva Travel

26 августа 2022

Представлен Lamborghini Urus от ателье G-Power

25 августа 2022
Kia EV6 (2022) вид сбоку

Раскрыта конфигурация российского Kia EV6

25 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 2 3