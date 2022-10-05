Mercedes обновил свои массовые модели

Немецкий конецерн 5 октября представил обновленные версии хэтчбека и седана A-Class , а также компактвэна B-Class.

Начнем с внешности. У A-Class изменения экстерьера минимальны. В решетке радиатора другой рисунок— вместо хромированного «пунктира» с переменным шагом применено множество трехлучевых «звездочек», рифмующихся с эмблемой. Панель капота A-Class во всех версиях отныне имеет две продольные подштамповки — они подчеркивают спортивный стиль автомобиля. Кузовные панели, выполненные в той же стилистике, получил и компакт-вэн. Также обе модели теперь оснащаются новым блоком светодиодных фар. В интерьерах же появилась мультимедийная система с 10-дюймовым экраном.

Что касается технической модернизации, то она произошла лишь с A-Class в гибридной модификации. Ее оснастили новым электрическим 106-сильным двигателем. К слову, на чистой электротяге гибрид может проехать до 80 километров.