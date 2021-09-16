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16 сен 2021

Mercedes везет в Россию две новинки

Mercedes везет в Россию две новинки
Автор фото: фирма-производитель

Любопытно, но данный бренд является единственным из немецкой тройки, который не вывел на наш рынок ни одного электрокара. Впрочем, скоро все изменится.

Как сообщает Авторевю, в скором времени Mercedes привезет в Россию целых два электромобиля. Первенцем станет электрический флагман EQS, который позиционируется как батарейный аналог обычного S-Class, а в следующем году к нему присоединится электрическая версия E-Class – седан EQE. 

ЕQS будет доступен покупателям с двухмоторной силовой установкой мощностью в 523 лошадиные силы, что касается запаса хода, то емкий батарейный блок обеспечит чуть ли не рекордные показатели. Производитель заявляет 750-киломитровый пробег на полном заряде. Что касается EQE, то его нам предложат с единственным мотором мощностью 292 силы.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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