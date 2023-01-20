Mercedes выплатит своим работникам рекордные бонусы

Компания Mercedes-Benz объявила о намерении выделить часть прибыли для выплат сотрудникам крупных бонусов.

Как сообщает руководство марки, бонусы - это способ отметить достижения сотрудников и их высокую гибкость в условиях постоянной нехватки микроэлектроники, локальных коронавирусных ограничений и общей нестабильности в мире.

Сообщается, что размер выплат каждому сотруднику будет рассчитываться по определенной тарифной сетке, порог установлен на отметке в 7300 евро. Премия будет выдана почти ста тысячам сотрудников на предприятиях в Германии. Итоги собственных продаж в 2022 году компания пока не обнародовала.