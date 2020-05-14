Меры господдержки автопрома позволят произвести сотни тысяч автомобилей

Новые меры господдержки автопрома в период кризиса, которые были приняты по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным, позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей

«Вопросы преодоления кризисной ситуации, а также поддержки всей цепочки производства автомобилей, включая поставщиков компонентов и дилеров, были обсуждены в ходе совещания у президента Российской Федерации В.В. Путина 24 апреля. По итогам совещания были приняты решения, которые с учетом уже имеющихся средств в бюджете позволят поддержать производство и продажу более 220 тыс. единиц легковой и коммерческой техники» - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторга.

По итогам совещания президент поручил к 1 июня организовать закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на 2021-2022 годы. Путин также постановил до 22 мая направить в общей сложности 15,5 млрд рублей на программы поддержки спроса на автомобили в РФ. Речь идет о дополнительных 7 млрд рублей на программы льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».