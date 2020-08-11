МГТУ им. Баумана сделает 20 тестовых экземпляров родстера Крым

В рамках проекта «Родстер Крым» изготовили несущий каркас уже для третьего рабочего прототипа спорткара

В разработку автомобиля активно вовлечены студенты «Бауманки» и других российских технических вузов — таким образом они получают реальный практический опыт работы по специальности.

Каркас третьего образца «бауманцы» сварили и передали для дальнейших работ Ярославскому государственному техническому университету (ЯГТУ). Ярославцы построят на базе этого каркаса собственный вариант спорткара — с уникальными дизайном и агрегатами. ЯГТУ наряду с 15 другими университетами вошел в студенческую межвузовскую инженерно-технологическую корпорацию, которая создана под проект «Крым». Именно по этому соглашению ЯГТУ делегировали постройку третьего прототипа. Корпорация занимается проектом на условиях разделения ответственности, то есть каждый вуз специализируется на конкретных деталях.

Любопытно, что будущий третий образец считается первым опытно-промышленным, поэтому на нем выгравировали номер 001, всего МГТУ им. Баумана планирует сделать 20 опытно-промышленных Крымов, причем 19 из них соберут другие российские вузы.