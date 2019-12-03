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3 дек 2019

Мы будем чаще умирать в ДТП

Мы будем чаще умирать в ДТП

ГИБДД спрогнозировала увеличение смертей в ДТП. В России с начала 2019 года уже произошло 146 тысяч ДТП, и, по мнению ведомства, это число будет расти

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает ТАСС. По его словам, с начала 2019 года уже произошло 146 тыс. ДТП, в которых более 15 тыс. человек погибли и около 160 тыс. получили ранения различной степени тяжести. «Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — заявил Понарьин.

Ранее в ГИБДД заявили, что в России большая часть ДТП со смертельным исходом ежегодно происходит на дорогах федерального значения. По данным ведомства, около трети аварий (28%) связаны с выездом на полосу встречного движения, порядка 35–40% — наезды на пешеходов. Основной причиной этих ДТП является превышение скоростного режима. Ежегодно на дорогах России погибает в результате аварий 18 тыс. человек.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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