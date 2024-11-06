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6 ноя 2024

Michelin вынужден закрыть заводы во Франции

Michelin вынужден закрыть заводы во Франции

Производитель шин Michelin намерен закрыть два своих завода в городах Шоле и Ванн на западе Франции. Причинами называют сильную инфляцию и тяжелую конкуренцию с китайскими шинами

Согласно сообщению руководства компании, производство на двух площадках неизбежно закроется до 2026 года. Исполнительный вице-президент Michelin Пьер-Луи Дюбурдо заявил, что оба завода уже длительное время страдают от конкуренции с более дешевыми китайскими товарами. Кроме этого, он отметил растущие тарифы на электроэнергию, назвав ее второй самой крупной статьей расхода, после зарабатных плат.

Если предприятия будут закрыты, под увольнение попадут примерно 1250 работников. Сейчас оба завода отправлены на простой до 11 ноября этого года. Этот небольшой промежуток времени позволит Michelin вместе с профсоюзом найти альтернативное решение неминуемого сокращения служащих. Сейчас рассматривается возможность отправки части работников на досрочную пенсию или оказание помощи в дальнейшем трудоустройстве.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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