Microsoft объявил о союзе с General Motors

Автомобильный гигант и его коллега из сферы IT решили объединить свои усилия в рамках единой цели – разработать достойного представителя сферы электронного транспорта.

В чем будет выражаться сотрудничество? Все просто – Microsoft обеспечит GM весь необходимый софт и доступ к самым новым технологиям, например, к платформе облачных вычислений Azure. Сам же IT-гигант получит в свой портфель еще одного автопроизводителя, что лишний раз усилит ее присутствие в отрасли.

Информации о новом продукте на данный момент нет. Правда, известно, что все наработки будут сразу тестироваться на беспилотном шаттле Origin, который был представлен компанией Cruise (дочка GM) в начале прошлого года.