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20 янв 2021

Microsoft объявил о союзе с General Motors

Microsoft объявил о союзе с General Motors
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильный гигант и его коллега из сферы IT решили объединить свои усилия в рамках единой цели – разработать  достойного представителя сферы электронного транспорта.

В чем будет выражаться сотрудничество?  Все просто – Microsoft обеспечит GM весь необходимый софт и доступ к самым новым технологиям, например, к платформе облачных вычислений Azure. Сам же IT-гигант получит в свой портфель еще одного автопроизводителя, что лишний раз усилит ее присутствие в отрасли.

Информации о новом продукте на данный момент нет.  Правда, известно, что все наработки будут сразу тестироваться на беспилотном шаттле Origin,  который был представлен компанией Cruise (дочка GM)  в начале прошлого года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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