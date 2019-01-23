Мигалки продолжают запрещать

"Если ты не в МЧС - отложи шпаргалку. Будь как все и «едь» как все - убери мигалку". Этот стишок стал грустной реальностью для всех аварийных служб, которые не входят в состав государственного подразделения

Летом 2018 года Министерство по чрезвычайным ситуациям проверило прошлогодние результаты аттестации аварийно-спасательных служб, которые неподотчётны ведомству. Подобная инициатива возникла после появления в интернете информации о внедорожнике с мигалкой и цветовым оформлением МЧС, работающем для частного извоза в Москве. «Это создавало угрозу безопасности дорожного движения, что приводило к ДТП», — сообщили в ведомстве.

По итогу было подготовлено предложение о запрете аварийно-спасательным службам, не входящим в систему МЧС, использовать на легковых автомобилях специальные световые и звуковые сигналы. Чуть позже это предложение было оформлено в документ, который недавно был подписан Президентом РФ. Подготовленный документ внесет изменения в ГОСТ об автомобилях оперативных структур, что, в свою очередь, отсечет «левые» службы.