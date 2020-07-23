Михаил Мишустин поддержал закон о гаражной амнистии

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении поддержать законопроект о «гаражной амнистии». Об этом сообщает ТАСС. По словам Мишустина, в прошлом он сам пострадал от отсутствия в стране подобного закона. «Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии», у меня был гараж, но мы его, к сожалению, не смогли удержать», — пояснил премьер.

Мишустин напомнил, что необходимый законопроект уже подготовили Минэкономразвития и Росреестр. В феврале нынешнего года этот документ уже направили на рассмотрение в правительство.«Законопроект подготовлен, я лично его буду поддерживать. Потому что это восстановление справедливости. Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», — цитирует премьера РИА «Новости».