Минфин отменяет скидку на оплату водительских пошлин

В Минфине не планируют продлевать льготный период, во время которого пользователи портала госуслуг могли получить скидку в размере 30% на оплату пошлин за получение услуг

Да, среди всего прочего скидку могли получить водители, заказывая запроспо оформлению прав или постановке транспортного средства на государственный учет. Любопытно, но изначально скидка вводилась как временная мера, которая позволит привлечь новых пользователей на портал госуслуг.

«Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — цитирует РБК официальное заявление Министерства финансов.