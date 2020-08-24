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24 авг 2020

Минфин считает отмену транспортного налога нецелесообразной

Минфин считает отмену транспортного налога нецелесообразной

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога, поскольку это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды, а также к росту стоимости продукции

«Минфин России считает нецелесообразной отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов», — цитирует ТАСС пресс-службу Минфина.

В ведомстве добавили, что каждый регион вправе самостоятельно определять ставку этого налога, порядок и сроки его уплаты. «Более того, при установлении транспортного налога субъекты могут вводить налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета», — отмечают в министерстве.

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