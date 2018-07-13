На китайском рынке наблюдается бум производства электромобилей, а правительство Поднебесной всячески стимулирует его. Потому, все больше компаний хотят делать экологически чистые автомобили в этой стране

MINI — компания небольшая, хотя и принадлежит концерну BMW AG, потому решила найти местного партнера. Им стала компания Great Wall. СП с равными долями будет находиться в провинции Цзянсу. Там же будет построен новый завод специально для производства электромобилей.

Совместное предприятие займется проектированием, производством и поставками электромобилей MINI на внутренний рынок Китая, экспорт в другие страны не предусмотрен. В MINI говорят, что такое сотрудничество позволит усилить позиции бренда на рынке Китая, где за первые пять месяцев было продано более 290 тысяч гибридов и электромобилей.

Серийная версия первого в истории электромобиля MINI появится в 2020 году. По данным британских СМИ, MINI Cooper E не сможет похвастать какими либо выдающимися результатами: запас хода составит всего 305 километров, разгон до 100 км/ч будет занимать 7,5 секунды.

Вероятнее всего, практически сразу после хэтчбека у MINI появится в гамме и электрический кроссовер. Но пока ни его облик, ни даже приблизительные технические характеристики неизвестны.