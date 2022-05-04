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4 май 2022

Mini перестанет оснащать свои машины механическими коробками передач

Mini перестанет оснащать свои машины механическими коробками передач
Автор фото: фирма-производитель

Любители заряженных автомобилей предпочитают управлять максимально всеми агрегатами автомобиля. К примеру, автоматическая коробка им не подходит – только механика!

К сожалению, будущие покупатели Mini не смогут выбирать между АКПП И МКПП. Все дело в том, что «механику» компания перестала устанавливать. Причины просты – дефицит комплектующих и электроники. На первый взгляд решение кажется нелогичным – в автоматических трансмиссиях электроники куда больше, и правильнее было бы отказаться от установки АКПП, но на машины с «автоматом» спроса в разы больше.

Пока не уточняется, окажется ли решение компании временным или постоянным. Однако в MINI его уже назвали «наиболее эффективным способом обеспечить стабильность производства». Отметим, что в линейке MINI для Великобритании каждая модель, за исключением электрокара, имеет модификации как с тремя, так и с двумя педалями.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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