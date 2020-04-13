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13 апр 2020

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

В России следует запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил министр энергетики РФ Александр Новак

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, в первые недели режима самоизоляции объем потребления нефтепродуктов на АЗС упал на 30%. Об инициативе по запрету импорта дешевого иностранного топлива впервые сообщалось еще неделю назад. Сложившаяся ситуация связана с тем, что с учетом обвала нефтяных цен топливо за рубежом стало существенно доступнее, в то время как в России стоимость его почти не изменилась.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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