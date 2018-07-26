В советское время, да и в России постановке на воинской учет подлежат отечественные внедорожники и грузовики, причем последние, вне зависимости от страны происхождения. В Минобороны хотят расширить этот список.

Ведомство готовит законопроект, который в случае его принятия позволит в случае войны изымать любые автомобили категории М1 (легковые автомобили, предназначенные для перевозки не более восьми пассажиров).

Пользоваться гражданской техникой военные будут до прибытия со складов штатных автомобилей, пишут «Известия». При этом, предполагается, что на передовую обычные легковушки не попадут, а после того как автомобиль вернут владельцу он сможет требовать у Минобороны компенсацию за повреждения, которые нанесли военные.

В законопроекте оговаривается, что предпочтение военные по-прежнему отдают внедорожникам Ульяновского автозавода. Но, в случае принятия законопроекта в сегодняшнем виде, изъять в случае войны Минобороны сможет любой автомобиль, будь то Kia Rio или Porsche Cayenne. В самом ведомстве говорят, что пока проект только готовится, и в него еще могут быть внесены правки.